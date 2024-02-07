Жителям Бурятии рассказали, как не устроить пожар из-за зарядки для гаджетов





В республиканском агентстве ГО и ЧС предупредили, что зарядные устройства для мобильных телефонов, в том числе – портативные, работающие на аккумуляторных батареях, могут привести к пожару. Чтобы избежать этого, жителей Бурятии призывают использовать только сертифицированные, заводские.



- Убедитесь, что выходная мощность и вольтаж подходят для подключаемого устройства. Ни в коем случае не используйте «зарядку» с видимыми дефектами – повреждённым корпусом или проводами и следами сильного нагрева, – отмечают в агентстве ГО и ЧС



Пауэрбанки, телефоны, смартфоны и планшеты, электросамокаты и гироскутеры, увлажнители воздуха, электронные книги и другие гаджеты лучше не оставлять без присмотра при зарядке. В ночное время заряжать их вообще не стоит.



- Не кладите телефоны под подушку и не оставляйте их на кровати, креслах и других поверхностях, которые могут легко загореться, – подчёркивают пожарные.



