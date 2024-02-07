Она стала первой подобной службой в области
В Иркутске открылась первая в регионе муниципальная территориальная служба примирения. Она функционирует на базе МКУ «Информационно-методический центр развития образования». Соответствующий приказ подписала начальник департамента образования администрации города Анжела Головко.
Подразделение создано для урегулирования конфликтных ситуаций, которые возникают в школах между участниками учебного процесса. В каждом индивидуальном случае совместно с учреждениями специалисты будут определять сроки и этапы действия программы. После решения проблемы достигнутые результаты фиксируются в договоре между сторонами.
– Это координирующий орган, который включает в себя сопровождение внутренних служб примирения. Сейчас они действуют практически во всех общеобразовательных учреждениях. Однако бывают сложные ситуации, в которых школе трудно разобраться самостоятельно. Тогда к работе будут подключаться наши сотрудники. Помимо этого, деятельность направлена на методическое обучение, благодаря которому ребёнок, родитель и учитель может получить навыки конструктивного общения, – рассказала директор ИМЦРО Юлия Василькова.
В кадровый состав входят психологи и медиаторы. Они будут применять восстановительные практики, содействовать профилактике правонарушений и социальной реабилитации. Для педагогов предусмотрены конференции, семинары, профессиональные курсы повышения квалификации. Для обучающихся запланированы тематические мероприятия, конкурсы эссе и олимпиады по медиации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске создали муниципальную службу примирения
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