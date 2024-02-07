Турнир проведут в Иркутске
В Иркутске с 9 по 11 февраля пройдёт открытый региональный турнир по быстрым шахматам «Зимний кубок Байкала» (0+). Почётным гостем турнира станет международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.
- Планируется, что в соревнованиях примут участие около 200 шахматистов из Москвы, Иркутской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Красноярского, Забайкальского краёв, Республики Бурятия, а также приглашены участники из Кыргызстана и Туркменистана. В числе спортсменов турнира – семь международных гроссмейстеров, семь международных мастеров, девять мастеров ФИДЕ, 30 кандидатов в мастера спорта, - рассказал министр спорта области Павел Богатырёв.
В турнире участвуют гроссмейстеры Антон Шомоев, Жамсаран Цыдыпов, Дмитрий Хегай, Павел Понкратов, Сергей Заблоцких, Дмитрий Бочаров, Пётр Киряков. Соревнования проводятся по швейцарской системе в 13 туров. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион рублей.
Игры будут проводиться в гостинице «IrkutskCityCenter», сообщает министерство спорта области.
Возрастное ограничение: 0+.
Чемпион мира по шахматам приедет на «Кубок Байкала»
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