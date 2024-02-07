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В 105-м микрорайоне Улан-Удэ отключат холодную воду

В 105-м микрорайоне Улан-Удэ отключат холодную воду
Общество,  Фото:pixabay.com
Её не будет до 17:00

Сегодня, 7 февраля, в Улан-Удэ, в 105-м микрорайоне на водопроводной сети временно будет прекращена подача холодного водоснабжения. Причиной стало проведение плановых работ по технологическому подключению строящегося жилого дома в микрорайоне.

Как сообщает администрация Октябрьского района, холодной воды не будет с 9:30 до 17:00 у потребителей по адресам: 105-й микрорайон, 43, 44, 45, 46.
отключение воды Улан-Удэ Октябрьский район

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