Жители Бурятии провели субботник в святом месте

Верующие готовятся к празднованию Сагаалгана
Жители тункинского улуса Хойто-Гол провели субботник на святом месте Бурхан-Баабай. Они убрались в преддверии Сагаалгана.
- Участники собрались вместе, чтобы очистить территорию. Они проявили активность и ответственность, демонстрируя глубокую привязанность к своим истокам и уважение к природным и духовным местам родного улуса, - рассказали в администрация Тункинского района.
Субботник стал символическим началом празднования в селе Белого месяца.
У Сагаалгана нет конкретной даты, она зависит от лунного календаря. В этом году праздник отметят 10 февраля. Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с этим жителей республики ждёт дополнительный выходной
– в понедельник, 12 февраля. Следующая рабочая неделя будет короткая - с 13 по 16 февраля.
Ритуал Дугжууба состоится 8 февраля
Отборочные матчи пройдут с 11 февраля
В республике преимущественно без осадков
Помимо знаний, учащиеся соберут автомат и наденут ОЗК
Его закончат к концу этого года
Чемпионом стала команда Хоринского района
Спортсмен отличился на дистанции 800 м
Традиционные технологии были записаны в Красночикойском районе Забайкалья
Все остальные будут закрыты с 10 по 12 февраля
В них заменят крыши, обновят сантехнику и электрику
Количество туристов может превысить 5 миллионов
Поздравление принимала Екатерина Башкирова
Стартовал новый сезон премии имени Арсеньева
Она появилась на стене республиканского онкологического диспансера
Участие в церемонии принял Алексей Цыденов