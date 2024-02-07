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Жители Бурятии провели субботник в святом месте

Жители Бурятии провели субботник в святом месте
Общество,  Фото:администрация района
Верующие готовятся к празднованию Сагаалгана

Жители тункинского улуса Хойто-Гол провели субботник на святом месте Бурхан-Баабай. Они убрались в преддверии Сагаалгана.

- Участники собрались вместе, чтобы очистить территорию. Они проявили активность и ответственность, демонстрируя глубокую привязанность к своим истокам и уважение к природным и духовным местам родного улуса, - рассказали в администрация Тункинского района.


Субботник стал символическим началом празднования в селе Белого месяца.

У Сагаалгана нет конкретной даты, она зависит от лунного календаря. В этом году праздник отметят 10 февраля. Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с этим жителей республики ждёт дополнительный выходной – в понедельник, 12 февраля. Следующая рабочая неделя будет короткая - с 13 по 16 февраля. 
субботник

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