Сотрудники МЧС Бурятии проверяют дацаны и дуганы

В преддверии праздника Белого месяца инспекторами государственного пожарного надзора обследуют дацаны и дуганы республики, с ответственными лицами проводятся инструктажи по вопросам пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- Во время профилактических визитов служителям доводятся основные требования пожарной безопасности, а также специальные требования, предъявляемые к объектам религиозного значения. Особое внимание уделяется работоспособности систем противопожарной защиты объектов, наличию и исправности средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации людей, - рассказал старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам ГУ МЧС России по Бурятии Михаил Кушнарев.
Так, одно из профилактических мероприятий прошло в Центре Буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинском дацане «Хамбын Хурээ».
- Мы как представители Иволгинского дацана готовы к встрече Нового года по восточному календарю. Сегодня нами получен необходимый инструктаж по действиям при проведении массовых мероприятий, оповещению экстренных служб, правильному применению огнетушителя. Ещё раз повторили меры безопасности при использовании источников тепла и нагревательных приборов, - отметил Радна-лама.
В Бурятии ритуальные костры духовного очищения состоятся 8 февраля. В целях обеспечения безопасности в местах проведения специального молебна Дугжууба будут дежурить сотрудники Главного управления и государственной противопожарной службы республики.
Сотрудники МЧС России напоминают жителям республики о соблюдении правил пожарной безопасности. При использовании благовоний использовать подставку из негорючих материалов, например, металлическое блюдце. И ни в коем случае не оставлять спички и зажигалки без присмотра.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках. Список можно посмотреть по ссылке.
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