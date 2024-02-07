07 февраля

06 февраля

Популярное

Сотрудники МЧС Бурятии проверяют дацаны и дуганы

Сотрудники МЧС Бурятии проверяют дацаны и дуганы
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Ритуал Дугжууба состоится 8 февраля

В преддверии праздника Белого месяца инспекторами государственного пожарного надзора обследуют дацаны и дуганы республики, с ответственными лицами проводятся инструктажи по вопросам пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

- Во время профилактических визитов служителям доводятся основные требования пожарной безопасности, а также специальные требования, предъявляемые к объектам религиозного значения. Особое внимание уделяется работоспособности систем противопожарной защиты объектов, наличию и исправности средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации людей, - рассказал старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районам ГУ МЧС России по Бурятии Михаил Кушнарев.

Так, одно из профилактических мероприятий прошло в Центре Буддийской традиционной Сангхи России - Иволгинском дацане «Хамбын Хурээ».

- Мы как представители Иволгинского дацана готовы к встрече Нового года по восточному календарю. Сегодня нами получен необходимый инструктаж по действиям при проведении массовых мероприятий, оповещению экстренных служб, правильному применению огнетушителя. Ещё раз повторили меры безопасности при использовании источников тепла и нагревательных приборов, - отметил Радна-лама.


В Бурятии ритуальные костры духовного очищения состоятся 8 февраля. В целях обеспечения безопасности в местах проведения специального молебна Дугжууба будут дежурить сотрудники Главного управления и государственной противопожарной службы республики.

Сотрудники МЧС России напоминают жителям республики о соблюдении правил пожарной безопасности. При использовании благовоний использовать подставку из негорючих материалов, например, металлическое блюдце. И ни в коем случае не оставлять спички и зажигалки без присмотра.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках. Список можно посмотреть по ссылке.

Возрастное ограничение 6+



буддизм МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии стартовала киберспортивная студенческая лига
В Бурятии стартовала киберспортивная студенческая лига
Общество, 07.02.2024
Отборочные матчи пройдут с 11 февраля
В Улан-Удэ 13 градусов мороза
В Улан-Удэ 13 градусов мороза
Общество, 07.02.2024
В республике преимущественно без осадков
Среди школьников Улан-Удэ проведут военно-интеллектуальную игру
Среди школьников Улан-Удэ проведут военно-интеллектуальную игру
Общество, 06.02.2024
Помимо знаний, учащиеся соберут автомат и наденут ОЗК
В Бурятии состоялось первенство по хоккею с мячом
В Бурятии состоялось первенство по хоккею с мячом
Общество, 06.02.2024
Чемпионом стала команда Хоринского района
Бегун из Бурятии стал призёром «Русской зимы»
Бегун из Бурятии стал призёром «Русской зимы»
Общество, 06.02.2024
Спортсмен отличился на дистанции 800 м
Семейский сбор шишек внесли в реестр этнокультурного достояния РФ
Семейский сбор шишек внесли в реестр этнокультурного достояния РФ
Общество, 06.02.2024
Традиционные технологии были записаны в Красночикойском районе Забайкалья
В Белый месяц в Монголию будут открыты только 3 погранперехода
В Белый месяц в Монголию будут открыты только 3 погранперехода
Общество, 06.02.2024
Все остальные будут закрыты с 10 по 12 февраля
В Бурятии проведут капремонт в 20 многоквартирных домах
В Бурятии проведут капремонт в 20 многоквартирных домах
Общество, 06.02.2024
В них заменят крыши, обновят сантехнику и электрику
Через 6 лет турпоток на Байкал может вырасти в 2 раза
Через 6 лет турпоток на Байкал может вырасти в 2 раза
Общество, 06.02.2024
Количество туристов может превысить 5 миллионов
Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие
Жительница Гусиноозёрска отпраздновала столетие
Общество, 06.02.2024
Поздравление принимала Екатерина Башкирова
В России выберут лучшие книги о Дальнем Востоке
В России выберут лучшие книги о Дальнем Востоке
Общество, 06.02.2024
Стартовал новый сезон премии имени Арсеньева
В Улан-Удэ установлена мемориальная доска в честь заслуженного врача
В Улан-Удэ установлена мемориальная доска в честь заслуженного врача
Общество, 06.02.2024
Она появилась на стене республиканского онкологического диспансера
В Бурятии к строящемуся дугану возвели пандус
В Бурятии к строящемуся дугану возвели пандус
Общество, 06.02.2024
Освящение дугана намечено на сентябрь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^