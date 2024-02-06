В Улан-Удэ продлили режим чёрного неба



В столице республики сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Так называемый режим чёрного неба в городе продлили ещё на сутки – до 20:00 7 февраля.



НМУ возникают, когда рассеивание вредных примесей затрудняется и в воздухе скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, пыль и дым. Потому улан-удэнцам советуют как можно реже бывать на улице, воздержаться от поездок на личных авто, свести к минимуму физические нагрузки или же не заниматься спортом на воздухе. А ещё – пить больше жидкости и отказаться от курения.