В Улан-Удэ продлили режим чёрного неба

Воздух в столице Бурятии остаётся опасным
В столице республики сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Так называемый режим чёрного неба в городе продлили ещё на сутки – до 20:00 7 февраля.
НМУ возникают, когда рассеивание вредных примесей затрудняется и в воздухе скапливаются промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, пыль и дым. Потому улан-удэнцам советуют как можно реже бывать на улице, воздержаться от поездок на личных авто, свести к минимуму физические нагрузки или же не заниматься спортом на воздухе. А ещё – пить больше жидкости и отказаться от курения.
До этого режим чёрного неба в городе объявляли на минувшей неделе и после продлевали его дважды
, сняв вечером 2 февраля.
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