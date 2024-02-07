В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 7 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами небольшой снег. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -13,-18, местами -5,-10, по северной половине -18,-23.
В Улан-Удэ ясная, без осадков погода. Ветер переменный 3-8 м/с. Днём по-зимнему тепло – 13-15 градусов ниже нуля.
В Улан-Удэ 13 градусов мороза
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