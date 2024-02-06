В Бурятии родилась 30-сантиметровая девочка



- За первые четыре дня февраля в республике стало ещё на 46 счастливых родителей больше. А 4-го числа родился самый крупный малыш с начала года – девочка весом 4 910 граммов и ростом 60 сантиметров, – отметили в РПЦ.



В январе в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появились 357 детей – 180 мальчиков и 177 девочек. Среди них – восемь двойняшекСамым крупным стал новорождённый весом 4740 граммов и ростом 56 сантиметров, рассказали на официальной странице РПЦ. Самой маленькой оказалась 30-сантиметровая малышка, весившая на тот момент всего 600 граммов.В наиболее «плодовитый» день – 12 января – в перинатальном центре 23 раза приняли роды. Тогда на свет появились 16 мальчиков и 7 девочек.