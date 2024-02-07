Отборочные матчи пройдут с 11 февраля
В Бурятии стартует Байкальская киберспортивная студенческая лига. Турнир будет состоять из двух этапов: внутреннего и отборочного. Внутренний этап проводится по 10 февраля. Отборочный этап проводится с 11 по 29 февраля года в Улан-Удэ, на киберарене «The Hive Gaming».
Принять участие могут обучающиеся в учебных заведениях возрастом от 16 до 25 лет. Соревнования пройдут по четырём дисциплинам: «Боевая арена» (командный зачёт), «Трёхмерный тактический бой» (командный зачёт), «Стратегия в реальном времени» (личный зачёт), «Файтинги» (личный зачёт). Желающим принять участие необходимо обратиться в Бурятское республиканское отделение федерации компьютерного спорта России, написав на электронную почту: 03@ro.resf.ru.
После того, как определятся сильнейшие участники, они сразятся на зональном этапе всероссийской киберспортивной студенческой лиги.
Возрастное ограничение: 16+.
В Бурятии стартовала киберспортивная студенческая лига
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