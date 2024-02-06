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В Улан-Удэ вновь устроят облаву на бродячих собак

В Улан-Удэ вновь устроят облаву на бродячих собак
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне
 
В ближайшую среду, 7 февраля, в столице Бурятии устроят очередной «собачий» рейд. На этот раз поимкой беспризорных животных займутся в микрорайоне Восточный.
 
С 13:30 до 16:00 на улице Магистральная 25/1 развернут специальный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую сумму – зарегистрировать их и установить специальный чип.

Заявки на отлов и сообщения о нарушении правил содержания собак будут принимать по телефону оперативного штаба 8 (3012) 44-77-28, рассказали в комитете городского хозяйства. 
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