В Улан-Удэ вновь устроят облаву на бродячих собак

Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне
В ближайшую среду, 7 февраля, в столице Бурятии устроят очередной «собачий» рейд. На этот раз поимкой беспризорных животных займутся в микрорайоне Восточный.
С 13:30 до 16:00 на улице Магистральная 25/1 развернут специальный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства, а за определённую сумму – зарегистрировать их и установить специальный чип.
Заявки на отлов и сообщения о нарушении правил содержания собак будут принимать по телефону оперативного штаба 8 (3012) 44-77-28, рассказали в комитете городского хозяйства.
Их будут отлавливать в отдалённом микрорайоне
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