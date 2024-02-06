Произошло это глубокой ночью на борту самолёта, летевшего из Москвы
Врачи Центра восточной медицины из Улан-Удэ оказали медицинскую помощь сразу двум пассажирам на борту самолёта, летевшего из Москвы.
Как рассказали в минздраве Бурятии, всё произошло в самолёте, летевшем из Москвы в Улан-Удэ. Глубокой ночью экипаж сообщил, что два пассажира на борту нуждаются в медицинской помощи. На помощь тут же пришли врачи Валентина Базарова и Дарима Дашицыренова.
- Нам сообщили, что женщине плохо, артериальное давление низкое 80/60. Пациентка была в сознании, но разговор был затруднён из-за рвоты. Мне важно было послушать пульс, чтобы понять критичность состояния. В первую очередь, мы должны были исключить инфаркт миокарда. Ей собирались вколоть препарат, поднимающий давление. Прикосновением к коже я оценила её влажность. При постановке пальцев к пульсу я поняла, что речь не идёт о реанимации. После чего дали стакан тёплой воды, не стали колоть препарат, провели точечный массаж, и ей стало намного лучше, - рассказала заведующая дневным стационаром, врач-невролог Центра восточной медицины Валентина Базарова.
У второго пациента, мужчины, давление, напротив, поднялось – до 170/100.
- Дали препарат для снижения давления под язык, Дарима Ванчиновна носит его в косметичке на всякий случай. Дали рекомендации по снижению веса и здоровому образу жизни, объяснили, что возможно у него ещё есть шанс жить не «на таблетках», а на ЗОЖ, - поделилась Валентина Германовна.
Все пациенты-пассажиры рейса благополучно долетели до Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно врач из Бурятии, бывший главврач БСМП, а ныне депутат Народного Хурала Вячеслав Дондоков спас пассажирку, которой стало плохо на борту самолёта.
Врачи из Бурятии помогли двум пассажирам, которым стало плохо в самолёте
Общество, Фото:
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