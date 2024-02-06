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В Улан-Удэ состоялся первый Кубок «Чёрный пояс» по кëкусин-кан каратэ-до

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с турнира, собравшего более 200 спортсменов

4 февраля в Культурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ прошёл первый открытый кубок «Черный пояс» по кёкусин-кан каратэ-до. Собрались более 200 спортсменов всех возрастов из четырёх регионов России – Бурятии, Иркутской области, Новосибирской области и Забайкальского края.

- Впервые для ветеранов старше 35 лет прошли соревнования по кумитэ. Команды отметили высокий уровень организации турнира. Самому младшему участнику - 8 лет, самому возрастному - 52 года, - рассказали в федерации кёкусин-кан каратэ-до России.

По мнению директора спортивного клуба «Черный пояс» Алексея Фёдорова, турнир удался. Его решили проводить ежегодно и расширять географию участников.

Справка:

Каратэ — древнее японское боевое искусство, зародившееся на острове Окинава. В дословном переводе с японского означает «пустая рука». С учетом того значения, которое слово «тэ» имело в окинавском диалекте, более правильным является перевод «искусство боя без оружия» или «рукопашный бой».

Кекусин – одна из ведущих мировых школ карате с одними из самых жёстких правил. Наносятся реальные удары, за исключением ударов в особо уязвимые части тела.

В 2004 году была создана федерация кёкусин-кан карате-до России. 
спорт каратэ

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