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Столицу Бурятии перед Сагаалганом заполонят Драконы

Столицу Бурятии перед Сагаалганом заполонят Драконы
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Городские здания и путепроводы украсят баннерами с символом 2024 года

Этот год пройдёт под покровительством Зелёного Деревянного Дракона. В свои права символ 2024-го по восточному календарю официально вступит в первый день Сагаалгана, 10 февраля – он сменит Чёрного Водяного Кролика (Зайца).

До праздника Белого месяца остаются считанные дни. Столицу Бурятии тем временем решили украсить к празднику. Уже в ближайшее время на городских зданиях, рекламных щитах и автомобильных путепроводах разместят красочные баннеры с изображением главных символов Сагаалгана, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.


- 2024-ый – год синего деревянного Дракона. Поэтому за основу нашего эскиза взяли этот яркий и насыщенный цвет как напоминание о главном символе года, – пояснила консультант отдела наружной рекламы комитета Цырегма Бандеева. – Помимо Дракона, на баннере изображён Белый месяц – символ обновления и очищения.

В мэрии уточнили, что Зелёный Дракон – это китайский вариант, а синий – монгольский. При украшении Улан-Удэ выбор сделали в пользу второго варианта. 

Сагаалган украшения Праздник

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