Крышки от них ломают и воруют
В столице Бурятии пропадают крышки от канализационных люков. Сотрудники МУП «Водоканал» при внеплановых осмотрах всё чаще натыкаются на открытые коллекторы.
Крышки не только воруют, но и ломают. В итоге образуются провалы, представляющие большую опасность для автомобилистов и пешеходов. Люди рискуют провалиться под землю в любой момент
Всего в Улан-Удэ насчитывается более 10 тысяч водопроводных и около 14 тысяч канализационных колодцев, принадлежащих «Водоканалу». Управляющие компании и ТСЖ призвали следить за теми, что находятся в зоне их непосредственной ответственности, а горожан, обнаруживших открытый колодец, незамедлительно сообщать об этом в полицию, службу спасения, МЧС или в ЖЭУ по месту жительства. Обращения также принимают в круглосуточной диспетчерской службе МУП по телефонам 8 (3012) 44-00-00 и 44-10-33.
Улан-удэнцы рискуют провалиться под землю из-за открытых люков
Общество, Фото:
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