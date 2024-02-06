В Бурятии до 19 градусов мороза

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Снега в республике не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 6 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Днём 14-19 градусов ниже ноля, местами -8,-13, в Баргузинской долине -19,-24.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -15,-17.

