Снега в республике не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 6 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Днём 14-19 градусов ниже ноля, местами -8,-13, в Баргузинской долине -19,-24.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -15,-17.
В Бурятии до 19 градусов мороза
Общество, Фото:
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