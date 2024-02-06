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В Бурятии до 19 градусов мороза

В Бурятии до 19 градусов мороза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снега в республике не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 6 февраля, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Днём 14-19 градусов ниже ноля, местами -8,-13, в Баргузинской долине -19,-24.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -15,-17.
прогноз погоды

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