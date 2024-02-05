Они уже тают
В Иркутске на этой неделе начнут убирать ледяные фигуры. Всё потому, что в городе потеплело.
- Первыми демонтируют крупные фигуры на Нижней набережной: дерево жизни, резной мост, казачий струг и триумфальную арку. Это будет сделано для обеспечения безопасности жителей и гостей города, - сообщили в мэрии Иркутска.
Скульптуры и арт-объекты были возведены по всему городу в рамках проекта ледовый город «Счастье чистой воды».
В Иркутске начнут демонтировать ледяные скульптуры
Общество, Фото:
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