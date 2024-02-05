В Иркутске начнут демонтировать ледяные скульптуры

Общество, Фото: администрация Иркутска

Они уже тают



В Иркутске на этой неделе начнут убирать ледяные фигуры. Всё потому, что в городе потеплело.



- Первыми демонтируют крупные фигуры на Нижней набережной: дерево жизни, резной мост, казачий струг и триумфальную арку. Это будет сделано для обеспечения безопасности жителей и гостей города, - сообщили в мэрии Иркутска.



Скульптуры и арт-объекты были возведены по всему городу в рамках проекта ледовый город «Счастье чистой воды».

