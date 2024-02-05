В Бурятии сердечников впервые прооперировали алмазным буром



В конце января в республиканской клинической больнице (РКБ) имени Н.А. Семашко сделали уникальные операции на сосудах сердца с помощью алмазного бура. Речь об одной из новейших эндоваскулярных методик – ротационной атерэктомии. Для неё есть свои показания. В основном это сложные формы атеросклероза коронарных артерий, когда кровоток закрыт практически полностью, а сами бляшки уже кальцинировались – то есть окаменели.



Рентгенхирурги РКБ выполнили три таких операции впервые в истории Бурятии, причём без разреза и наркоза. Суть вмешательства в том, что через прокол с помощью катетера к зоне поражения артерии вводится специальный эллиптический бур с алмазным напылением.



- В аппарат под давлением в семь атмосфер подаётся медицинский газ, который раскручивает бур с частотой 180-200 тысяч оборотов в минуту, – пояснил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения РКБ Юрий Хамаганов. – При поступательном движении бура на такой огромной скорости окаменевшая атеросклеротическая бляшка превращается в пыль. Такой эффект достигается за счёт покрытия части бура алмазной крошкой. Далее – стандартная методика: расширение артерии баллоном и установка стента как при обычном коронарном стентировании.



Специально для обучения врачей из республиканской клинической больницы в Улан-Удэ прибыл доктор медицинских наук, заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске Олег Крестьянинов. Все три операции наши медики в итоге выполнили самостоятельно.



Таким образом жителям республики стал доступен ещё один высокотехнологичный метод медицинской помощи. Первые пациентов выписали уже на третьи сутки в удовлетворительном состоянии. Они сразу же после операции заметили, что их состояние значительно улучшилось.

