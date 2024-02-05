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Боксёры из Бурятии участвуют в международном турнире

Боксёры из Бурятии участвуют в международном турнире
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования проходят в Болгарии

С 4 по 11 февраля в столице Болгарии, городе София пройдёт LXXV международный турнир по боксу «Странджа-2024». Соревнования проводятся ежегодно с 1950 года и являются старейшими в Европе.

В состязаниях примут участие спортсмены из Бурятии, атлеты спортивного клуба «Номто» Георгий Кушиташвили, представляющий сборную Грузии в весовой категории 92 кг, и Наталья Шадрина, выступающая за Сербию в весовой категории 60 кг.

Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», Георгий Кушиташвили выйдет на ринг 7 февраля. Противостоять ему будет узбекский боксёр Нусрат Тохиров, действующий чемпион Азии среди молодёжи. Наталья Шадрина проведёт свой первый бой сегодня, 5 февраля, против бронзовой призёрки прошлогоднего чемпионата мира, чемпионки Азии-2022 Венлу Янь из Китая.
Бурятия спорт бокс

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