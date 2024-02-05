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Лучники Бурятии выиграли 3 «золота» первенства России

Лучники Бурятии выиграли 3 «золота» первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Всего на турнире спортсмены заняли 6 призовых мест

Три «золота» и три «серебра» завоевала сборная Бурятии на первенстве России по стрельбе из лука в городе Орёл.

В личном зачёте отличился Савелий Ш. (СШОР №10, тренер Гырылов Е.Б.). В финале Савелий победил соперника из Дагестана со счётом 6:2.

Диана О. (СШОР №10, тренер Халудорова З.) взяла «серебро», уступив лишь лучнице из Забайкальского края со счётом 145-143. Серебряная медаль у дебютантки первенства России Арюны Э. (СШОР №9, тренер Сабкеев Б.Ю.).

В стрельбе из блочного лука женская команда в составе Дианы О., Сойжины С. и Дашимы Ц. финале уступили команде из Москвы, став вторыми.

В стрельбе из классического лука команды юниоров и юниорок Бурятии в финалах одолели команды Забайкальского края и Москвы соответственно. Титул победителя получили Савелий Ш., Цырен Б., Александр Г., Алина З., Татьяна П. и Ирина Д.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, по итогам четырёх соревнований в городе Орёл команда Бурятии возвращается домой, завоевав в общей сложности 9 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей.

Бурятия первенство России стрельба из лука спорт

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