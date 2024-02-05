Жителей Закаменска просят придумать логотип к 90-летию города

В Закаменске продолжается конкурс (возрастное ограничение – 0+) на разработку логотипа к юбилейным мероприятиям, посвящённым 90-летию со дня основания города. Принять участие в нём может любой желающий.
Как пояснили местные власти, логотип должен отличаться оригинальностью и отражать природные, исторические и культурные особенности райцентра. А ещё – легко тиражироваться, быть ярким, красочным, выразительным, привлекающим внимание, с простыми и понятными образами, современным, оригинальным по исполнению и удобным при использовании для оформления сувенирной и печатной продукции.
Этот логотип станет опознавательным знаком 90-летия Закаменска. Заявки на участие в конкурсе принимают в местной администрации на улице Ленина, 23. Их можно отправить и по электронной почте admzakamensk@mail.ru с пометкой «Логотип на конкурс», сообщает «Закамна-инфо.24/7».
В декабре в Закаменском районе признали несостоявшимся конкурс на лучший архитектурный проект приветственной въездной группы. Всего на него прислали восемь работ. Рассмотрев заявки, члены конкурсной комиссии дружно пришли к выводу, что ни один из эскизов не соответствует заявленным в положении требованиям.
Ранее анонсированное зрительское голосование пришлось отменить. Власти решили обратиться за помощью к профессионалам.
Ранее анонсированное зрительское голосование пришлось отменить. Власти решили обратиться за помощью к профессионалам.