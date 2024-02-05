Участие примут команды всех сельских поселений
16 февраля в Бурятии, в селе Сосново-Озёрское пройдёт районный конкурс в честь праздника «Сагаалган». Будут организованы творческие и спортивные мероприятия с участием команд всех 14 сельских поселений Еравнинского района.
Визитка команд «Эрэ хун - Эрдэни» включает 3 конкурса, в том числе состязания «Тэбэг», «Баргай талаан» для мальчиков, юношей и мужчин. По спортивному направлению пройдут национальная борьба, «Шагай наадан» и перетягивание каната.
Вне конкурса команды и жители района могут принять участие в конных скачки на санях и в турнире «hээр шалгаан». Предусмотрен спецприз за лучшее оформление и украшение саней.
По результатам конкурсов команды награждаются дипломами в общекомандном первенстве, поощрительными призами. Также учреждены специальные номинации: «Самый юный участник народного праздника Сагаалган» и «Самый старший участник народного праздника Сагаалган». Об этом сообщает администрация Еравнинского района.
Возрастное ограничение: 6+.
В районе Бурятии в честь Сагаалгана проведут конкурс
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Священнослужители попросят счастливого и благополучного года
Его посвятят писателям-деревенщикам
Республика будет находиться под влиянием череды атмосферных фронтов
Он состоится в Заиграевском районе
Участвовать могут студенты и школьники
Спортсмен завоевал два «золота»
За победу боролись учащиеся 2 районов республики
В стране проводятся мероприятия по подкормке диких животных
Он приехал туда зимой
Также были утверждены границы их территорий
Победителем стала команда из школы №25
Именинница проживает в Кабанском районе
Всего на турнире спортсмены заняли 6 призовых мест
Водоснабжение отключат на 8 часов
Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей