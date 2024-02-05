В районе Бурятии в честь Сагаалгана проведут конкурс

Участие примут команды всех сельских поселений



16 февраля в Бурятии, в селе Сосново-Озёрское пройдёт районный конкурс в честь праздника «Сагаалган». Будут организованы творческие и спортивные мероприятия с участием команд всех 14 сельских поселений Еравнинского района.



Визитка команд «Эрэ хун - Эрдэни» включает 3 конкурса, в том числе состязания «Тэбэг», «Баргай талаан» для мальчиков, юношей и мужчин. По спортивному направлению пройдут национальная борьба, «Шагай наадан» и перетягивание каната.



Вне конкурса команды и жители района могут принять участие в конных скачки на санях и в турнире «hээр шалгаан». Предусмотрен спецприз за лучшее оформление и украшение саней.



По результатам конкурсов команды награждаются дипломами в общекомандном первенстве, поощрительными призами. Также учреждены специальные номинации: «Самый юный участник народного праздника Сагаалган» и «Самый старший участник народного праздника Сагаалган». Об этом сообщает администрация Еравнинского района.



Возрастное ограничение: 6+.

