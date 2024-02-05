В Бурятии врачи впервые разбили камень в почке лазером









Врачи-урологи больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Улан-Удэ впервые выполнили уникальную операцию по удалению камня в почке.Продолжительное время пациентку беспокоили боли в поясничной области, и хоть она соблюдала все назначения врача, легче не становилось. Когда боль стала особо сильной, женщина вызвала скорую. Её доставили в приёмно-диагностическое отделение БСМП. Ультразвуковое исследование показало, что у женщины в левой почке камень внушительных размеров – почти 2,5 см.- Операционная бригада урологов в составе оперирующих хирургов Батора Доржиева, Эрдэма Гомбоева, врача-анестезиолога Максима Зверькова и операционной медицинской сестры Эржены Дулмаевой провели перкутанную нефролитотрипсию. Суть операции в удалении камня в почке. И если раньше это было открытое операционное вмешательство, то благодаря новейшему оборудованию в урологии операцию выполнили эндоскопически – через небольшой прокол в поясничной области, - рассказали в больнице.Такие операции выполняют под общей анестезией. Нефроскоп вводят через небольшой разрез в поясничной области, так ткани повреждаются минимально. С помощью тонкой трубки инструмент доставляется в полость почки. Под воздействием лазерных импульсов камень дробится на мелкие фракции. Их можно извлечь из органа, а можно оставить, и они выйдут естественным путём.Урологи БСМП такую операцию проводили впервые, длилась около трёх часов.После успешного послеоперационного наблюдения пациентку выписали домой. Теперь такие операции станут в БСМП регулярными.«Неправда, что наши врачи не умеют лечить. Умеют, и ещё как!» - восторженно отозвалась своей операции уже бывшая пациентка урологии.