В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Именинница проживает в Кабанском районе



В этом году 380 жителей Бурятии отметят круглые даты: 90, 95 или 100 лет. Одна из них – жительница Заиграевского района республики, труженица тыла Ксения Степановна Ареьфева.



- Моя малая Родина – Кабанский район, село Степной Дворец, - рассказывает о себе участница трудового фронта. - Семья у нас была большая, многодетная. Как все дети военного времени свою трудовую деятельность начала рано. Выезжали в леса для рубки сучков, в летнее время занимались отловом рыбы. Выучиться не получилось, у меня всего лишь четырёхлетнее образование.



До 1974 года юбиляр жила в селе с красивым названием Степной Дворец, работала дояркой. Позже переехала в село Каменск, где проработала до пенсии в местной школе. Воспитала дочь.



Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, сейчас именинница проживает с дочерью. У юбиляра 2 внука и взрослый правнук.



- В юбилейный день отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району, председатель Совета ветеранов Заиграевского района поздравили именинника с юбилеем, вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы республики Бурятия, благодарственное письмо от главы МО «Заиграевский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы, - отметили в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району.



