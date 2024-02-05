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В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей

В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Именинница проживает в Кабанском районе

В этом году 380 жителей Бурятии отметят круглые даты: 90, 95 или 100 лет. Одна из них – жительница Заиграевского района республики, труженица тыла Ксения Степановна Ареьфева.

- Моя малая Родина – Кабанский район, село Степной Дворец, - рассказывает о себе участница трудового фронта. - Семья у нас была большая, многодетная. Как все дети военного времени свою трудовую деятельность начала рано. Выезжали в леса для рубки сучков, в летнее время занимались отловом рыбы. Выучиться не получилось, у меня всего лишь четырёхлетнее образование.

До 1974 года юбиляр жила в селе с красивым названием Степной Дворец, работала дояркой. Позже переехала в село Каменск, где проработала до пенсии в местной школе. Воспитала дочь.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, сейчас именинница проживает с дочерью. У юбиляра 2 внука и взрослый правнук.

- В юбилейный день отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району, председатель Совета ветеранов Заиграевского района поздравили именинника с юбилеем, вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы республики Бурятия, благодарственное письмо от главы МО «Заиграевский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы, - отметили в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району.

Бурятия юбилей долгожитель

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