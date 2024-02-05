Именинница проживает в Кабанском районе
В этом году 380 жителей Бурятии отметят круглые даты: 90, 95 или 100 лет. Одна из них – жительница Заиграевского района республики, труженица тыла Ксения Степановна Ареьфева.
- Моя малая Родина – Кабанский район, село Степной Дворец, - рассказывает о себе участница трудового фронта. - Семья у нас была большая, многодетная. Как все дети военного времени свою трудовую деятельность начала рано. Выезжали в леса для рубки сучков, в летнее время занимались отловом рыбы. Выучиться не получилось, у меня всего лишь четырёхлетнее образование.
До 1974 года юбиляр жила в селе с красивым названием Степной Дворец, работала дояркой. Позже переехала в село Каменск, где проработала до пенсии в местной школе. Воспитала дочь.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, сейчас именинница проживает с дочерью. У юбиляра 2 внука и взрослый правнук.
- В юбилейный день отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району, председатель Совета ветеранов Заиграевского района поздравили именинника с юбилеем, вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы республики Бурятия, благодарственное письмо от главы МО «Заиграевский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы, - отметили в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району.
В Бурятии участница трудового фронта отметила 95-летний юбилей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителем стала команда из школы №25
Именинница проживает в Кабанском районе
Всего на турнире спортсмены заняли 6 призовых мест
Водоснабжение отключат на 8 часов
Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей
Соревнования проходят в Болгарии
«Богатыри» вовсю проходят обкатку в Питере
Его вовсю убирают с крыш многоэтажек
Детям приходится ходить на занятия даже в сильные холода
Строители приближаются к производству работ по тоннелю под железной дорогой. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж с места строительства
Всех пациентов уже отправили домой
Режим его работы изменится в Сагаалган
Их разрисовывают и даже воруют
Они уже тают
Людмиле Киселёвой было 74 года