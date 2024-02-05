В трамваях Улан-Удэ вновь стали устанавливать стационарные терминалы для оплаты

Можно будет не ждать кондуктора

Стационарный терминал оплаты появился в улан-удэнском трамвае «Львёнок» с бортовым номер 03. Он пока работает в тестовом режиме, сообщает МУП «Управление трамвая». Новое оборудование позволит быстро производить безналичную оплату проезда, не дожидаясь кондуктора.

Новый порядок оплаты прост: карту или смартфон необходимо приложить к стационарному терминалу-валидатору. Они будут расположены возле каждой двери трамвая. При успешной оплате экран загорится зелёным цветом. При этом терминал не выдаёт бумажный билет. Если карта в стоп-листе или по ней не прошла оплата, то экран загорится красным и издаст звуковой сигнал.

- Так как система работает в тестовом режиме, просим с пониманием отнестись к нашим кондукторам: для них это тоже в новинку, - пояснил директор МУП «Управление трамвая» Юрий Санжанов. - При оплате проезда с помощью нового оборудования пассажиру необходимо будет предупредить кондуктора, что проезд оплачен через стационарный терминал. После этого нужно приложить карту к переносному терминалу у кондуктора для проверки оплаты проезда. Пассажирам не стоит беспокоиться: оплата при повторном прикладывании карты или телефона взиматься не будет.

Пилотный проект по оплате проезда при помощи стационарных терминалов запустили совместно с ведущим банком России.

Пассажиры задают вопросы

«То есть придётся 2 раза доставать карту и прикладывать к терминалам? - спросил пассажир в телеграм-канале Управления трамвая. - Первый раз при оплате на валидаторе, второй раз при проверке кондуктором. Не проще ли тогда пассажиру не пользоваться валидатором, а оплачивать сразу через терминал кондуктора?»

«На усмотрение пассажира, - последовал официальный ответ. - В других городах, где даже пластиковый проездной, пассажиры прикладывают его для проверки к терминалу кондуктора».

«А если мне нужно по карте 2-3 билета за раз купить? В этом случае как оплачивается?» - появился и такой вопрос.



«Так же как и прикладывали карту к терминалу кондуктора - 2-3 прикладывания».



Как сообщал «Байкал-Daily», терминалы-валидаторы предыдущего поколения убрали из всех трамваев в апреле 2019 года. Они служили пассажирам ровно два года. Однако часто ошибались. Все последующие годы и в настоящее время людей обслуживают кондукторы с переносными устройствами для безналичной оплаты.



Предложения и пожелания от горожан по обслуживанию в трамваях принимаются на электронный адрес МУП «Управление трамвая»: tramways@mail.ru, а также на страницах управления трамвая в соцсетях.

По вопросам безналичной оплаты в муниципальном общественном транспорте надо обращаться к оператору транспортных сервисов по номеру телефона 777-000.