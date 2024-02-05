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На улице Гагарина в Улан-Удэ не будет электричества

На улице Гагарина в Улан-Удэ не будет электричества
Общество,  Фото:pixabay.com
Свет отключат 5 и 6 февраля

Сегодня, 5 февраля, в Железнодорожном районе Улан-Удэ с 12:00 до 17:00 состоится отключение подачи электричества по следующим адресам:
- Почтовое отделение №10; ул. Гагарина, 47-59; ул. Путейская 46.

Как сообщает районная администрация, 6 февраля с 12:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- ул. Гагарина, 45; ул. Цивилева, 50; школа №65 по ул. Гагарина, 26а.
отключение света Улан-Удэ

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