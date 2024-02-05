На улице Гагарина в Улан-Удэ не будет электричества

Свет отключат 5 и 6 февраля



Сегодня, 5 февраля, в Железнодорожном районе Улан-Удэ с 12:00 до 17:00 состоится отключение подачи электричества по следующим адресам:

- Почтовое отделение №10; ул. Гагарина, 47-59; ул. Путейская 46.



Как сообщает районная администрация, 6 февраля с 12:00 до 17:00 света не будет по адресам:

- ул. Гагарина, 45; ул. Цивилева, 50; школа №65 по ул. Гагарина, 26а.

