Свет отключат 5 и 6 февраля
Сегодня, 5 февраля, в Железнодорожном районе Улан-Удэ с 12:00 до 17:00 состоится отключение подачи электричества по следующим адресам:
- Почтовое отделение №10; ул. Гагарина, 47-59; ул. Путейская 46.
Как сообщает районная администрация, 6 февраля с 12:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- ул. Гагарина, 45; ул. Цивилева, 50; школа №65 по ул. Гагарина, 26а.
На улице Гагарина в Улан-Удэ не будет электричества
Общество, Фото:
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