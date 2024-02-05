В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет

Его не будет до 17:00



5 февраля в Улан-Удэ будет отключена электроэнергия в микрорайоне Таёжный. Отсутствие света связано с производством неотложных работ по замене силового трансформатора.



Как сообщает администрация Октябрьского района, с 10:15 до 17:00 света не будет у потребителей частного сектора по адресам: микрорайон Таёжный, 17-41, 20а, 30а, 30б.

