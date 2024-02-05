В Монголии участились случаи проникновения животных в города

В стране проводятся мероприятия по подкормке диких животных



В этом году в Монголии из-за суровой зимы в большинстве аймаков участились случаи проникновения животных в города и населённые пункты из-за нехватки еды и кормов. Государственными и частными организациями страны проводится работа по предотвращению нехватки кормов, сокращения численности популяции и исчезновения диких животных из-за обильных снегопадов.



Так, сотрудники управления охраны особо охраняемых земель монгольского Алтая разместили 260 тюков сена и девять тонн соли в восьми точках с шестью временными интервалами, чтобы поддержать зимовку таких животных, как архары, горные козлы и благородные олени. В частности, тюки сена были расположены в местностях Шивээт хайрхан, Талдгийн их уул, Сонгионт, Мухар, Хурэнхайрхан и Хармагнай.



Кроме того, мониторинг проводился на одном из участков национального природного заповедника «Гоби». Этот участок включает территории пяти сомонов аймаков Говь-Алтай и Ховд. Вся территория заповедника покрыта слоем снега толщиной 15-20 см, а в горах и горных долинах уровень выпавшего снега достигает 40-52 см. Поэтому на территории заповедника было размещено 185 тюков сена для 25 табунов лошадей Пржевальского («тахи»), об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



