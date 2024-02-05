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В Иркутске пьяный водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД

В Иркутске пьяный водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он пообещал, что больше не сядет пьяным за руль

В Иркутске нетрезвый водитель, которого остановили сотрудники ГИБДД, поблагодарил за их работу. Видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Благодарность сотрудникам ГИБДД, которые ловят в нетрезвом виде людей. Ездить в пьяном виде никогда не буду, я и не ездил до этого. В нетрезвом виде, спавшим два часа, никогда больше не сяду за руль, - раскаялся на камеру водитель.



После прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения алкотестер показал результат в виде 0,970 миллиграммов, что превышает допустимую норму в 6 раз. Сотрудники полиции составили в отношении водителя административные материалы и передали в суд.

Теперь иркутянину грозит лишение водительских прав за езду в нетрезвом виде.

С начала года в Иркутске остановили 305 пьяных водителей. Из них 75 человек отказались проходить освидетельствование, а 40 автолюбителей сели за руль в нетрезвом виде повторно.

ГИБДД водители алкогольное опьянение

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