В Иркутске пьяный водитель поблагодарил сотрудников ГИБДД









После прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения алкотестер показал результат в виде 0,970 миллиграммов, что превышает допустимую норму в 6 раз. Сотрудники полиции составили в отношении водителя административные материалы и передали в суд.



Теперь иркутянину грозит лишение водительских прав за езду в нетрезвом виде.



С начала года в Иркутске остановили 305 пьяных водителей. Из них 75 человек отказались проходить освидетельствование, а 40 автолюбителей сели за руль в нетрезвом виде повторно.





В Иркутске нетрезвый водитель, которого остановили сотрудники ГИБДД, поблагодарил за их работу. Видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.- Благодарность сотрудникам ГИБДД, которые ловят в нетрезвом виде людей. Ездить в пьяном виде никогда не буду, я и не ездил до этого. В нетрезвом виде, спавшим два часа, никогда больше не сяду за руль, - раскаялся на камеру водитель.