05 февраля

04 февраля

Популярное

Сидельца из Бурятии перевели в колонию ближе к дому

Сидельца из Бурятии перевели в колонию ближе к дому
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из Красноярского края его отправили в Приангарье

К уполномоченному по правам человека в РБ Юлии Жамбаловой обратился брат осуждённого из Бурятии. Он попросил перевести родственники в исправительное учреждение ближе к дому. Дело в том, что из-за отсутствия соответствующей колонии мужчину отправили отбывать наказание в Красноярский край. С отправкой туда посылок и свиданиями возникли трудности.

Омбудсмен, в свою очередь, направила обращение директору федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, в котором призвала рассмотреть возможность направить осуждённого в другой регион. В итоге его решили перевести в соседнюю Иркутскую область, поближе к месту жительства родственников.

Всего в ушедшем 2023 году Юлия Жамбалова получила 36 подобных обращений. Большинство из них во взаимодействии с ФСИН РФ рассмотрели положительно.
колония осужденные уполномоченный по правам человека фсин

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске следом за Читой и Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте
В Иркутске следом за Читой и Улан-Удэ отменили концерт Орбакайте
Общество, 05.02.2024
Певица осталась без выступлений сразу в трёх региональных центрах
Между «управляшками» в Улан-Удэ развернулась битва за новостройку
Между «управляшками» в Улан-Удэ развернулась битва за новостройку
Общество, 05.02.2024
Из-за этого одной из них даже пришлось дойти до суда
В Бурятии продолжается озвучка уникального фильма-сказки
В Бурятии продолжается озвучка уникального фильма-сказки
Общество, 05.02.2024
Создатели «Коралловых бус» рассказали, как наполнили его дыханием, плачем и смехом
У жителя Улан-Удэ из-за пьяной езды насовсем забрали BMW за 7,5 млн
У жителя Улан-Удэ из-за пьяной езды насовсем забрали BMW за 7,5 млн
Общество, 05.02.2024
Мужчину также отправили на обязательные работы
Улицы в райцентре Бурятии погрузились во мрак
Улицы в райцентре Бурятии погрузились во мрак
Общество, 05.02.2024
Там никак не могут заменить фонари
Огнетушитель помог многодетной семье из Улан-Удэ узнать пол ребёнка
Огнетушитель помог многодетной семье из Улан-Удэ узнать пол ребёнка
Общество, 05.02.2024
Сотрудники МЧС воспитывают уже четверых детей
В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15
В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15
Общество, 05.02.2024
На севере республики пройдёт небольшой снег
Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год
Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год
Общество, 04.02.2024
Хамбо Лама дал ещё один прогноз на високосный 2024-ый

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^