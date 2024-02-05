05 февраля

04 февраля

Популярное

В Бурятии сельских школьников пригрозили оставить без каникул из-за неявки на уроки в морозы

В Бурятии сельских школьников пригрозили оставить без каникул из-за неявки на уроки в морозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Детям приходится ходить на занятия даже в сильные холода

В Бурятии вновь разгорелся спор вокруг отмены занятий из-за морозов. На этот раз – в одной из школ Кабанского района. На днях местные жители пожаловались, что младшеклассников отправляют на уроки даже когда за окном 35-36 градусов ниже нуля.

- Преподаватели не отвечают, учатся дети или нет. При этом завуч говорит, что если они не пойдут в школу, каникул не будет, – пожаловались сельчане в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Руководитель районного управления образования (РУО) Андрей Власов пояснил: каникулы никто отменить не вправе – даже если уроков не было из-за холодов или, к примеру, карантина.
 
- В то же время учебный план необходимо реализовать в полном объёме. А решение о том, в какой форме, принимает администрация школы, – отметил руководитель РУО.
 
Быть или не быть занятиям в морозы, решает директор учебного заведения. В каждой СОШ существует соответствующая система оповещения родителей. Если официального решения об отмене уроков нет, они (или законные представители) сами могут сами решать, отправлять ли туда ребятишек. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц. Это не будет считаться прогулом или пропуском без уважительной причины.
отмена занятий в школах школьники каникулы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды
В Улан-Удэ на Мокрова не будет холодной воды
Общество, 05.02.2024
Водоснабжение отключат на 8 часов
В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта
В городе Бурятии открыли амбулаторию после капремонта
Общество, 05.02.2024
Из федеральных и республиканских средств было выделено более 80 млн рублей
В Бурятии закроется МФЦ
В Бурятии закроется МФЦ
Общество, 05.02.2024
Режим его работы изменится в Сагаалган
«Лыжню России» в Улан-Удэ перенесли из-за Сагаалгана
«Лыжню России» в Улан-Удэ перенесли из-за Сагаалгана
Общество, 05.02.2024
Ожидается участие свыше двух тысяч человек
Улан-удэнцев вновь призвали не высовываться на улицу
Улан-удэнцев вновь призвали не высовываться на улицу
Общество, 05.02.2024
Воздухом в столице Бурятии будет опасно дышать сутки
В Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках
В Улан-Удэ ритуал Дугжууба проведут на 14 площадках
Общество, 05.02.2024
Ритуальные костры традиционно разожгут перед Сагаалганом
На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов
На выплаты и пособия в Бурятии потратили 29 с лишним миллиардов
Общество, 05.02.2024
Их получает почти половина жителей республики
В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
В Бурятии горностай стащил у госинспекторов кусок мяса
Общество, 05.02.2024
«Преступление совершил, не стесняясь, у всех на глазах»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^