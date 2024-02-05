В Бурятии сельских школьников пригрозили оставить без каникул из-за неявки на уроки в морозы





В Бурятии вновь разгорелся спор вокруг отмены занятий из-за морозов. На этот раз – в одной из школ Кабанского района. На днях местные жители пожаловались, что младшеклассников отправляют на уроки даже когда за окном 35-36 градусов ниже нуля.



- Преподаватели не отвечают, учатся дети или нет. При этом завуч говорит, что если они не пойдут в школу, каникул не будет, – пожаловались сельчане в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Руководитель районного управления образования (РУО) Андрей Власов пояснил: каникулы никто отменить не вправе – даже если уроков не было из-за холодов или, к примеру, карантина.



- В то же время учебный план необходимо реализовать в полном объёме. А решение о том, в какой форме, принимает администрация школы, – отметил руководитель РУО.



Быть или не быть занятиям в морозы, решает директор учебного заведения. В каждой СОШ существует соответствующая система оповещения родителей. Если официального решения об отмене уроков нет, они (или законные представители) сами могут сами решать, отправлять ли туда ребятишек. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц. Это не будет считаться прогулом или пропуском без уважительной причины.

