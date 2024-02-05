Улицы в райцентре Бурятии погрузились во мрак

Там никак не могут заменить фонари
Жители Мухоршибири вовсю жалуются на тёмные улицы. Таковых в селе несколько – Школьная, Смолина и Заречная. По поводу первой местные обращались к властям ещё в начале декабря, и в администрации пообещали сделать всё к концу месяца.
- Декабрь прошёл и уже январь. В конце какого месяца и какого года появится освещение? Нужно-то всего заменить одну лампочку, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
А на Смолина и улице Заречная мрак царит несколько дней. Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова сообщила, что новые фонари уже привезли и их начнут устанавливать в ближайшие выходные.
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Там никак не могут заменить фонари
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