Улицы в райцентре Бурятии погрузились во мрак





Жители Мухоршибири вовсю жалуются на тёмные улицы. Таковых в селе несколько – Школьная, Смолина и Заречная. По поводу первой местные обращались к властям ещё в начале декабря, и в администрации пообещали сделать всё к концу месяца.



- Декабрь прошёл и уже январь. В конце какого месяца и какого года появится освещение? Нужно-то всего заменить одну лампочку, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



А на Смолина и улице Заречная мрак царит несколько дней. Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова сообщила, что новые фонари уже привезли и их начнут устанавливать в ближайшие выходные.

