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В музей Бурятии передали сборник с рассказами участников СВО на Украине

В музей Бурятии передали сборник с рассказами участников СВО на Украине
Общество,  Фото:t.me/buryatiaVZ

В нём два рассказа воинов-земляков

«Братьям из Бурятии во славу России, нашему братству, нашей Победы». Такое послание оставил писатель Захар Прилепин в первом издании книги «Жизнь за други своя» (возрастное ограничение 18+) с историями участников специальной военной операции. Он выступил там главным редактором, сообщил телеграм-канал о помощи землякам из Бурятии, участвующим в СВО в Украине, «V помощь Zемлякам».

Денис Леонов, зампред Общественной палаты РБ, волонтёр, казачий атаман и автор канала, отметил, что в издание вошли две истории авторов из Бурятии - Владимира Васильева и действующего участника СВО с позывным «Арчук».

«Эта книга с автографом Захара будет размещена в нашем музее, посвящённом специальной военной операции, в филиале государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Бурятия, - отметил он. - Теперь все, кто приходит к нам в музей, смогут познакомиться с новым патриотическим литературным веяньем нашего времени».

«Первые камушки»

Официально издание представили ещё 2 февраля в Москве на выставке-форуме «Россия».

- Память о любом народе и нации передается через слово, через текст, - сказал тогда Захар Прилепин. - Пока существует эта память, до этих пор существует народ. Если то или иное событие не стало предметом литературы, поэзии, оды, значит, оно, возможно, было в чём-то неправедным. И сегодня мы свидетели того, как происходящие трагические, мучительные события становятся частью национального мифа. То, что происходит сегодня, станет частью нашего национального самосознания. И эта книга – первые камушки, первые кирпичики к созданию этого мифа. Это Слово, которое мы передадим нашим детям, нашему будущему поколению.

В конце презентации председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева объявила о старте сбора историй от ветеранов СВО для второго сборника.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в соцсетях написал, что издание такой книги – «блестящая идея, которая поможет нам сохранить память и всю историческую правду о нашей стране, героизме и судьбах наших бойцов».

Отделение фонда «Защитники Отечества» в Забайкалье сейчас ведёт сбор историй подвигов забайкальцев на СВО, чтобы они вошли в новый сборник.

«Можете мне присылать известные вам истории подвигов наших земляков на СВО, - обратилась к землякам в своём телеграм-канале Аягма Ванчикова, заместитель губернатора Забкрая. - Я обязательно передам для опубликования в новом сборнике».

СВО книги воины творчество фонд "Защитники Отечества"

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