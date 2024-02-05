Огнетушитель помог многодетной семье из Улан-Удэ узнать пол ребёнка

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Сотрудники МЧС ждут пятого ребёнка



В этом году многодетная семья Данзановых из Улан-Удэ ждёт пополнение. Супруги трудятся в ГУ МЧС по Бурятии и узнать пол будущего ребёнка они решили с помощью огнетушителя.



Эту радость они разделили в кругу пожарных. Вместе с коллегами семья узнала, что у них родится девочка. Трогательное видео опубликовали в телеграм-канале регионального ведомства.



Специалисты МЧС России уже воспитывают четверых детей - двух мальчиков и двух девочек.





