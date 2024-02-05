Сотрудники МЧС ждут пятого ребёнка
В этом году многодетная семья Данзановых из Улан-Удэ ждёт пополнение. Супруги трудятся в ГУ МЧС по Бурятии и узнать пол будущего ребёнка они решили с помощью огнетушителя.
Эту радость они разделили в кругу пожарных. Вместе с коллегами семья узнала, что у них родится девочка. Трогательное видео опубликовали в телеграм-канале регионального ведомства.
Специалисты МЧС России уже воспитывают четверых детей - двух мальчиков и двух девочек.
Огнетушитель помог многодетной семье из Улан-Удэ узнать пол ребёнка
Общество, Фото:
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