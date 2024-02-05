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Глава Бурятии выразил соболезнования близким погибших при теракте в Лисичанске

Глава Бурятии выразил соболезнования близким погибших при теракте в Лисичанске
Общество,  Фото:МЧС России

4 февраля в ЛНР объявляли траур

«Сегодня в Луганской народной республике объявлен траур. Вся Россия скорбит», - написал вечером минувшего воскресенья Алексей Цыденов, глава Бурятии, в своём официальном телеграм-канале.

«Выражаю слова соболезнования жителям Луганской Народной Республики в связи с гибелью мирных жителей от удара, нанесённого со стороны ВСУ по Лисичанску, который наверняка Украина в своих отчётах для ООН напишет, как «удары по военным объектам». Но правда за нами и её не скрыть! На военных объектах не пекут хлеб, там нет мирных жителей и тем более детей! То, что произошло вчера в Лисичанске, - самый настоящий террористический акт, погибло около 28 человек, спасатели продолжают разгребать завалы».

Вечером 3 февраля вооружённые формирования Украины нанесли удар из реактивных систем залпового огня по пекарне в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Город находится недалеко от линии боевого соприкосновения. В районе происшествия было многолюдно, как обычно по выходным. В кафе рядом отмечали день рождения. Погибли как минимум 28 человек, в том числе ребёнок и беременная женщина. Завалы разбирали около суток.

«Не хватает слов, чтобы выразить всю боль из-за трагедии в Лисичанске. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, ещё раз выражаю самые глубокие и искренние соболезнования семьям погибших», - отметил Алексей Цыденов.

Соболезнование жертвам теракта 4 февраля выразили почти все губернаторы регионов Дальнего Востока.

«Всё Забайкалье скорбит вместе с вами, - написал губернатор Забкрая Александр Осипов. - Соболезнуем родным и близким погибших. Пострадавшим желаем скорее пойти на поправку».
СВО ЛНР Цыденов Осипов теракт

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