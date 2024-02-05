В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15

На севере республики пройдёт небольшой снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков.



Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -15,-20, местами -5,-10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Днём -15,-17.



