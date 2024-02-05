На севере республики пройдёт небольшой снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков.
Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -15,-20, местами -5,-10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Днём -15,-17.
В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15
Общество, Фото:
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