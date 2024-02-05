05 февраля

04 февраля

Популярное

В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15

В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На севере республики пройдёт небольшой снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков.

Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -15,-20, местами -5,-10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Днём -15,-17.

прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Огнетушитель помог многодетной семье из Улан-Удэ узнать пол ребёнка
Огнетушитель помог многодетной семье из Улан-Удэ узнать пол ребёнка
Общество, 05.02.2024
Сотрудники МЧС воспитывают уже четверых детей
В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15
В Улан-Удэ сегодня потеплеет до -15
Общество, 05.02.2024
На севере республики пройдёт небольшой снег
Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год
Лидер российских буддистов пообещал «заводной» год
Общество, 04.02.2024
Хамбо Лама дал ещё один прогноз на високосный 2024-ый
Русский драмтеатр в Улан-Удэ впервые покажет «Очень простую историю»
Русский драмтеатр в Улан-Удэ впервые покажет «Очень простую историю»
Общество, 04.02.2024
Режиссёром-постановщиком стал художественный руководитель Дмитровского драматического театра
Бурятский борец завоевал медаль с якутскими бриллиантами
Бурятский борец завоевал медаль с якутскими бриллиантами
Общество, 04.02.2024
Балдан Цыжипов стал абсолютным чемпионом всероссийского турнира
В Бурятии немного потеплеет
В Бурятии немного потеплеет
Общество, 04.02.2024
Днём в Улан-Удэ 19 градусов мороза
Первый флешмоб в национальных костюмах в Улан-Удэ собрал более 400 человек
Первый флешмоб в национальных костюмах в Улан-Удэ собрал более 400 человек
Общество, 03.02.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 
Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
Жительница Бурятии через суд вернёт двухмиллионный долг
Общество, 03.02.2024
Женщина обещала вернуть крупную сумму денег через месяц, но не получилось 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^