Русский драмтеатр в Улан-Удэ впервые покажет «Очень простую историю»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Режиссёром-постановщиком стал художественный руководитель Дмитровского драматического театра



9 и 10 февраля в Государственном русском драматическом театре имени Николая Бестужева состоится новая премьера, сообщили в пресс-службе театра.



«Очень простая история» (возрастное ограничение 12+) – так называется спектакль по одноимённой пьесе Марии Ладо, режиссёром-постановщиком которого стал художественный руководитель Дмитровского драматического театра Дмитрий Юмашев. В Улан-Удэ он ставит не первый раз – его спектакль «Ханума» (возрастное ограничение 12+) вышел почти год назад. На этот раз режиссёр поставил перед собой иную задачу:



- Если в случае с «Ханумой» мы хотели удивить и порадовать зрителя, то здесь задача – тронуть. Потому что эта история очень лирическая и тонкая, хочется достучаться до сердца зрителя. Если почувствовать эту волну, то спектакль будет очень глубоким, проникновенным. Над этим мы сейчас бьёмся и, мне кажется, поскольку артисты достаточно искренни, у нас все получится.



По словам режиссёра, хочется, чтобы с каждой репликой зритель вместе с артистами погружался в один мир и прожил эту историю о жизни, отношениях, любви и потерях от начала и до конца.



- В жизни мы очень часто сталкиваемся с какими-то искусственными вещами. Бывает, общаешься с человеком, пытаешься услышать его слова и надеешься, что они искренние, а потом понимаешь, что это всё искусственно, для того, чтобы добиться какой-то цели. И ты понимаешь, что попал не в тот мир и не с тем человеком общаешься. А здесь, в этом спектакле, мир живой, настоящий. Есть моменты, в которых человек действует достаточно жестко, и я бьюсь над тем, чтобы это было не театрально, а именно как в жизни и резало по живому, – продолжает Дмитрий Юмашев.



При этом история, в которой героями, наряду с людьми, являются животные, по мнению режиссёра, очень смешная и грустная одновременно.



- Цель будет достигнута, если в грустные моменты зритель будет смеяться, а в смешные плакать. Пьеса написана именно так: Мария Ладо добилась идеальной драматургии, в которой нет ни одного лишнего слова, ни одной лишней реплики, всё прописано очень точно. Удивительный материал, потрясающий, – говорит режиссёр.



В спектакле роли исполнят артисты Сергей Васильев (Хозяин), Леонид Иванов (Сосед), Марина Ланина, Анастасия Турушева, (Корова), Татьяна Немчинова (Лошадь), Никита Шабанов (Пёс), Валерия Шайхудинова ( Свинья), Александр Ильин (Петух), Оксана Заславская (Хозяйка), София Сигаева (Даша), Валерий Шафиров ( Алексей)



Свой выбор актеров Дмитрий Юмашев объясняет так:



- На самом деле, сыграть мог бы любой артист этого театра, потому что труппа очень талантливая. Во многом то, получит ли артист ту или иную роль, определяет судьба и везение. Кто-то в этот момент был занят в других постановках, кто-то выпал из репетиционного процесса из-за того, что заболел. Актер связан с судьбой очень тесно.



Музыку для спектакля написал Василий Тетерин – композитор из Санкт-Петербурга, много пишущий для театра и кино.



- Чтобы прорваться в его плотный график, нужно было постараться, но мне отказать он не смог – мы очень дружны. Это очень весёлый, позитивный и глубокий человек, и музыка у него такая же. Мне с ним очень комфортно работать, и, думаю, будет результат, - поделился Юмашев.



Художником-постановщиком спектакля стала московская художница Надежда Яшина, знакомая зрителям по «Хануме».



- С Надеждой мы работали в разных театрах, получили уже несколько очень значимых наград, потому работать с ней тоже очень приятно. Это очень талантливый человек, который очень грамотно видит театральную сцену.



На вопрос, зачем людям ходить в театр, Дмитрий Юмашев вежливо признался в любви к кинематографу, особенно советскому.



- Хорошая комедия – это редкость, и сегодня удивить есть мало чем. Но кино – это кино, это дубль, который снимается по нескольку десятков раз, а театр – это живое, настоящее. А наш зритель всегда тянется к правде. Театр по натуре своей правдив и должен быть искренен. Мы живем в одном мире, почему бы не прожить прекрасные пару часов вместе?



Дмитрий Юмашев признается, что ехал в Улан-Удэ с желанием поскорее встретиться вновь.



- Труппа театра очень подготовлена, талантлива, и работать с ней очень интересно. Мы очень тепло попрощались после премьеры «Ханумы», что уезжать не хотелось. Спектакль сделали с любовью, с любовью и прощались. А в те места, где тебя любят, всегда хочется вернуться.



Глава министерства культуры Бурятии Соелма Дагаева отметила, что зрители как всегда ожидают новую премьеру:



- Мы рады, что история театра пополнится ещё одной доброй историей.



