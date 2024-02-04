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Полёты между Улан-Удэ и Улан-Батором набирают популярность

Полёты между Улан-Удэ и Улан-Батором набирают популярность
Общество,  Фото:t.me/airportbaikal.ru

Число пассажиров растёт

4 февраля 19 человек прилетели в столицу Бурятии из Улан-Батора. 33 пассажира вылетели в столицу Монголии на обратном рейсе. Об этом утром сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гарамев.

Он отметил, что этому рейсу скоро 100 лет:

«22 июля 1926 года был совершен первый полёт из Верхнеудинска (Улан-Удэ) в Ургу (Улан-Батор)».

Это направление, по данным «Байкал-Daily», стало первой международной воздушной трассой СССР. Самолёт летал с аэродрома на Верхней Берёзовке. Расстояние в 500 километров покрывалось за 4,5 часа.

Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «ИрАэро» возобновила полёты из Улан-Батора в Улан-Удэ и обратно 28 января. С середины сентября 2023 года, когда с направления ушла монгольская авиакомпания Hunnu Air, авиационного сообщения между городами не было. На первом рейсе в столицу Бурятии прилетело 11 человек, а в Улан-Батор отправились 20 пассажиров.

Это оборотный рейс для «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Улан-Батор – Улан-Удэ – Улан-Батор – Иркутск. Самолёт CRJ 200 вылетает из улан-удэнского аэропорта «Байкал» (он же «Мухино»!) в 4 утра по воскресеньям.

Справка:

Bombardier CRJ-200LR – канадский пассажирский реактивный самолёт. Этот тип впервые совершил свой рейс в 1995 году. Является усовершенствованной моделью пассажирского авиалайнера Canadair Regional Jet CRJ-100 с новыми экономичными двигателями General Electric CF-34B1. Самолёт «ИрАэро» берёт на борт 50 пассажиров.

Аэропорт "Байкал" авиация Улан-Батор "ИрАэро" Монголия пассажиропоток

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