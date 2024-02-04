В Бурятии немного потеплеет

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Днём в Улан-Удэ 19 градусов мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля по республике переменная облачность, днём по Прибайкалью и южной половине местами небольшой снег.



Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -12, по крайнему северу -22,-27.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.

Днём -17,-19 градусов.



