Днём в Улан-Удэ 19 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 4 февраля по республике переменная облачность, днём по Прибайкалью и южной половине местами небольшой снег.
Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -17,-22, местами до -12, по крайнему северу -22,-27.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с.
Днём -17,-19 градусов.
В Бурятии немного потеплеет
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