В Улан-Удэ изменится схема маршрута автобуса №95

Она начнёт действовать с понедельника
В Улан-Удэ изменится расписания на маршруте №95 в будние и выходные дни, сообщили в МУП «Городские маршруты».
- В целях улучшения транспортного обслуживания населения на маршруте №95 с 5 февраля будет действовать новое расписание в будние и выходные дни. Это связано с разделением времени отправления автобусов на новой и старой конченых остановках в микрорайоне Аршан, - отметили на предприятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 28 декабря 2023 года была изменена схема
движения маршрута №95. Движение автобусов было продлено до ул. Аршанская (новая конечная) в мкрн «Аршан». При этом старая конечная – «Лыжная база» осталась прежней.
Посмотреть актуальный график можно на сайте предприятия.
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