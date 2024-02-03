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В Улан-Удэ изменится схема маршрута автобуса №95

В Улан-Удэ изменится схема маршрута автобуса №95
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она начнёт действовать с понедельника

В Улан-Удэ изменится расписания на маршруте №95 в будние и выходные дни, сообщили в МУП «Городские маршруты».

- В целях улучшения транспортного обслуживания населения на маршруте №95 с 5 февраля будет действовать новое расписание в будние и выходные дни. Это связано с разделением времени отправления автобусов на новой и старой конченых остановках в микрорайоне Аршан, - отметили на предприятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 28 декабря 2023 года была изменена схема движения маршрута №95. Движение автобусов было продлено до ул. Аршанская (новая конечная) в мкрн «Аршан». При этом старая конечная – «Лыжная база» осталась прежней.

Посмотреть актуальный график можно на сайте предприятия. 

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