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Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу

Бурятия и Монголия возьмутся за пункты пропуска через госграницу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В районах республики хотят открыть несколько дополнительных

В Бурятии планируют развивать пункты пропуска (ПП) в граничащих с Монголией районах. Основной пассажиропоток проходит через те, что находятся в Кяхте и посёлке Наушки. Ещё три расположены в Закаменском, Джидинском и Тункинском районах.

Ещё в октябре глава республики Алексей Цыденов провёл встречу с министром по развитию пунктов пропуска Монголии. На ней пришли к выводу, что открытие дополнительных ПП поможет развитию как экономического, так и гуманитарного сотрудничества с соседним государством.

- Испокон веков наши народы ходили через эту границу, дружили, поэтому эти вопросы так важны, – пояснила глава Минэкономики РБ Екатерина Кочетова.

В Бурятии даже создали специальную рабочую группу, члены которой в ближайшее время представят свои предложения. Кроме того, в республике ведётся работа по технико-экономическому обоснованию развития приграничной инфраструктуры. А уже в апреле состоится совместное заседание с коллегами из Монголии, сообщили в фонде регионального развития РБ.
пункт пропуска граница Монголия

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