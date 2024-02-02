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В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам

В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также мужчину лишили водительских прав на два года

Житель Селенгинского района Бурятии предстал перед судом за повторную пьяную езду. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

- Водитель, будучи подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь управлял мопедом в нетрезвом виде, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.

Мужчину приговорили к обязательным работам на срок 280 часов. Также он лишён водительских прав на два года.

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