Также мужчину лишили водительских прав на два года
Житель Селенгинского района Бурятии предстал перед судом за повторную пьяную езду. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».
- Водитель, будучи подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь управлял мопедом в нетрезвом виде, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.
Мужчину приговорили к обязательным работам на срок 280 часов. Также он лишён водительских прав на два года.
В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам
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