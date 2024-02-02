В Бурятии любителя пьяной езды приговорили к обязательным работам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также мужчину лишили водительских прав на два года



Житель Селенгинского района Бурятии предстал перед судом за повторную пьяную езду. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».



- Водитель, будучи подвергнутым административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, вновь управлял мопедом в нетрезвом виде, - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.



Мужчину приговорили к обязательным работам на срок 280 часов. Также он лишён водительских прав на два года.



