Улан-удэнцы рассказали, из-за чего обычно опаздывают на работу



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, часто ли жители бурятской столицы опаздывают на работу. Более половины – 68% – уверяют, что вообще никогда. Ещё 14% признались, что бывают непунктуальны, но крайне редко – буквально несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе приходить позже положенного несколько раз в месяц, а 7% делают так очень часто – несколько раз в неделю.



При этом 73% «опоздунов» задерживаются не более, чем на четверть часа, каждый одиннадцатый – на полчаса и лишь 3% – на час и более. Как правило, улан-удэнцев подводит логистика – они винят во всём общественный транспорт и пробки на дорогах.



Женщины оказались пунктуальнее мужчин – если они и задерживаются, то ненадолго, а наши земляки старше 34 лет более обязательны, чем те, кто младше.

