Иркутск примет женский чемпионат России по хоккею с мячом

Турнир проведут в середине весны



Федерация хоккея с мячом России утвердила место и время проведения чемпионата России среди женских команд. Чемпионат пройдёт в Иркутске, в ледовом дворце «Байкал», с 29 марта по 6 апреля.



Формула проведения соревнований будет зависеть от количества команд-участниц. Так, если в турнире сыграют четыре команды, то чемпионат пройдёт в два круга. Если же число претендентов на медали составит пять-семь команд, то чемпионат пройдёт в один круг.



- Действующим чемпионом России является иркутская «Сибскана». Иркутянки убедительно выиграли прошлогодний чемпионат, проводившийся в Кирове. Тогда наша команда опередила сборную Свердловской области и местную «Родину», которые заняли соответственно второе и третье места, - сообщили в пресс-службе ледового дворца «Байкал».



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