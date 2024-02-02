В Бурятии на выходных ожидается под минус сорок градусов

Но в понедельник потеплеет

Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на выходные и понедельник, 5 февраля.

3 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью -35-40, местами -28-33. Днём -18-23, местами -8-13, по северу в низких местах -23-28.

В Улан-Удэ в ночь на субботу 31-33 градуса ниже нуля. А днём 3 февраля - минус 20-22. Без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с.

4 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, местами до 12 м/с. Температура ночью -28-33, местами -35,-40, по Прибайкалью и южной половине при облачности -21-26. Днём -17-22, местами до -12, по крайнему северу -23-28.

5 февраля по Бурятии переменная облачность, по северной половине местами небольшой снег, по южной половине преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью -26-31, местами -32-37, по Прибайкалью, югу и северу при облачности -21-26. Днём -15-20, местами -5-10.