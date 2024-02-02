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Стихийные горки ликвидируют в Улан-Удэ

Стихийные горки ликвидируют в Улан-Удэ
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
Дети рискуют попасть под колёса автомобилей

В Железнодорожном районе Улан-Удэ активно ищут опасные стихийные горки, чтобы засыпать их песком. Недавно сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и ГИБДД провели очередной рейд.

Дети, раскатывая такие горки вблизи проезжей части, рискуют попасть под колёса автомобилей.

- Ребёнок может не заметить приближающийся автомобиль, водитель которого даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в условиях скользкой дороги, - отметили в администрации Железнодорожного района.

Выявленные в ходе рейда горки будут ликвидированы.


Комиссия по делам несовершеннолетних просит горожан не оставаться равнодушными к опасным забавам детей, в особенности, вблизи проезжей части. Информацию об опасных горках, выходящих на проезжую часть, можно сообщить по телефонам: 44-77-77, 44-83-55.
горка

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