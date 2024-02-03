Снега в республике не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 февраля в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём -18,-23, местами -8,-13, по северу в низких местах -23,-28.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Днём 20-22 градуса мороза.
В Бурятии днём 23 градуса мороза
Общество, Фото:
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