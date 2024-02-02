В республике появится ООПТ «Мамай»
В верхней части ущелья реки Большой Мамай в Бурятии в самое ближайшее время будет организована особая охраняемая природная территория «Мамай». Об этом заявили в федерации экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».
Решение о её создании было принято ещё в прошлом году, и сейчас процесс вышел на финишную прямую. 1 февраля на Мамай приехала делегация во главе с заместителем министра природных ресурсов и экологии РБ Антоном Будуновым.
Представители власти провели встречу с владельцами домиков и арендаторами участков на Мамае. В ходе двухчасового общения до местных жителей были доведены все этапы формирования и регистрации ООПТ «Мамай», а также порядок работы и требования к будущим инвесторам этой особой охраняемой территории.
В туристическом месте Бурятии создадут охраняемую природную территорию
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