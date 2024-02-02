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Младшие школьники Улан-Удэ четвёртый день подряд занимаются дистанционно

Младшие школьники Улан-Удэ четвёртый день подряд занимаются дистанционно
Общество,  Фото:pixabay.com

В столице Бурятии -33

Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ 2 февраля вновь перенесли в дистанционный формат, сообщил комитет по образованию мэрии. В 6 утра в столице Бурятии, по данным местных синоптиков, было 33 градуса ниже нуля.

Родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.

Младшие школьники не ходят в школу в первую смену уже четвёртый день подряд.

Днём в Улан-Удэ обещают 20-22 градуса ниже нуля.

Как сообщал «Байкал-Daily», до 5 февраля морозная погода прогнозируется по всей Бурятии.

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