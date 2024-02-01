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На ВСЖД за январь отказали в проезде более 120 пассажирам

На ВСЖД за январь отказали в проезде более 120 пассажирам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Высаживали в основном хулиганов и пьяниц

В январе 2024 года зарегистрирован 121 факт отказа в проезде пассажирам, следующим в поездах по Восточно-Сибирской железной дороге. В отношении них составлено 178 административных протоколов по различным статьям.

Чаще всего нарушителей привлекают по статьям «Мелкое хулиганство», «Потребление алкогольной продукции в запрещённых местах» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Так, накануне двое пассажиров поезда № 82 сообщением «Москва- Улан-Удэ» были отстранены от поездки за некорректное поведение.

Двое жителей из Иркутской области и Красноярского края, следовавшие на соседних местах вагона, ругались матом в адрес других пассажиров и проводника. На станции Тайшет мужчинам отказали в проезде, составили административный протокол, а также задержали.

- К пассажирам-нарушителям общественного порядка принимаются соответствующие меры воздействия. Начальники поездов на ближайшей станции вызывают в состав сотрудников транспортной полиции. На правонарушителей составляют административные протоколы и могут отказать в дальнейшем проезде к месту назначения. С каждым правонарушителем сотрудники транспортной полиции проводят профилактические беседы о правилах поведения в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
поезд железная дорога

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