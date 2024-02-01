На ВСЖД за январь отказали в проезде более 120 пассажирам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Высаживали в основном хулиганов и пьяниц



В январе 2024 года зарегистрирован 121 факт отказа в проезде пассажирам, следующим в поездах по Восточно-Сибирской железной дороге. В отношении них составлено 178 административных протоколов по различным статьям.



Чаще всего нарушителей привлекают по статьям «Мелкое хулиганство», «Потребление алкогольной продукции в запрещённых местах» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».



Так, накануне двое пассажиров поезда № 82 сообщением «Москва- Улан-Удэ» были отстранены от поездки за некорректное поведение.



Двое жителей из Иркутской области и Красноярского края, следовавшие на соседних местах вагона, ругались матом в адрес других пассажиров и проводника. На станции Тайшет мужчинам отказали в проезде, составили административный протокол, а также задержали.



- К пассажирам-нарушителям общественного порядка принимаются соответствующие меры воздействия. Начальники поездов на ближайшей станции вызывают в состав сотрудников транспортной полиции. На правонарушителей составляют административные протоколы и могут отказать в дальнейшем проезде к месту назначения. С каждым правонарушителем сотрудники транспортной полиции проводят профилактические беседы о правилах поведения в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

